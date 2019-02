Laagste lonen zien koopkracht dalen

De allerlaagste lonen in ons land zagen het voorbije jaar hun koopkracht dalen, zo blijkt uit onderzoek van het Duitse onderzoeksinstituut WSI. Het ABVV bevestigt en bepleit een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Het miniumloon in ons land bedraagt 9,69 euro per uur. Dat is minder dan in heel wat andere Europese landen, zo blijkt uit een vergelijking door het Duitse Wirtschafts – und Socialwissenschaftliches Institut (WSI).

In Luxemburg bedraagt het miniumloon 11,97 euro, in Frankrijk 10,03 euro, in Nederland 9,91 euro en in Ierland 9,80 euro. België doet wel beter dan Duitsland (9,19 euro) en Groot-Brittannië (8,85 euro), en de landen uit Zuid- en Oost-Europa.







België is volgens het WSI wel een van de weinige landen binnen de OESO waar de koopkracht van die laagste lonen daalt. Het ABVV bevestigt. “De laatste indexering is geleden van 1 september, toen er 2 procent bijkwam. Maar de jaarinflatie bedroeg op dat moment 2,35 procent. Dus de verhoging van het minimumloon volgde de stijging van de levensduurte niet”, klinkt het bij de socialistische vakbond.

Nog uit de studie blijkt dat het verschil tussen het minimumloon en het gemiddelde en mediane loon in België groot is in vergelijking met veel andere landen. Zo komt het minimumloon in België uit op 47,2 procent van het mediane loon. Een jaar geleden was dat nog 49,5 procent.

Het ABVV ziet in de cijfers een argument om de minimumlonen te verhogen. “Niet alleen zakt België steeds verder weg in het Europese klassement inzake minimumlonen, maar ook hebben de allerlaagste lonen in ons land hun koopkracht het voorbije jaar zien dalen. Twee ijzersterke argumenten om de minimumlonen te verhogen. Willen we iedereen meekrijgen, dan moet het minimumloon op 14 euro worden gebracht”, aldus de vakbond.

bron: Belga