Kritiek op terugkommoment jonge chauffeurs

De Vlaamse ombudsman vraagt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) om jonge chauffeurs meer tijd te geven om een ‘terugkommoment’ bij te wonen. Wie zijn theoretisch rij-examen heeft afgelegd na 1 oktober 2017 wordt 6 à 9 maanden na het behalen van zijn definitief rijbewijs nog eens uitgenodigd voor een extra cursus van 4 uur. Dat moet beginnende chauffeurs bewuster maken van bepaalde risico’s in het verkeer. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws vandaag. Alleen zijn er in heel Vlaanderen vandaag nog maar 5 centra (op 6 locaties) die de cursus mogen aanbieden: 2 in West-Vlaanderen, 2 in Antwerpen, 1 in Vlaams-Brabant en 1 in Limburg. Veel jonge chauffeurs zullen dus meer dan 50 kilometer ver moeten rijden om de cursus te volgen. Wie bijvoorbeeld in Oost-Vlaanderen woont, heeft pech. Want wanneer je te lang wacht, riskeer je een boete tot 4.000 euro.

Weyts komt nu deels tegemoet aan de klachten. De eerste generatie chauffeurs krijgt in plaats van 3 maanden nu 6 maanden de tijd om het terugkommoment te volgen. En de komende weken worden er normaal nog centra erkend in Antwerpen, Pelt, Genk, Brugge en Gullegem, maar nog niet in Oost-Vlaanderen.







bron: Belga