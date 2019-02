Klimaatmeisje Greta Thunberg komt volgende week mee betogen in Brussel

Het Zweedse klimaatmeisje Greta Thunberg zakt volgende week donderdag 21 februari naar Brussel om samen met de Belgische klimaatspijbelaars te betogen voor een betere toekomst. Dat maakt Youth for Climate bekend bij aankomst van de klimaatmars aan het Brusselse Zuidstation. Greta Thunberg was de grote inspirator van Anuna De Wever en Kyra Gantois voor het oprichten van Youth for Climate. Het Zweedse meisje begon in augustus 2018 aan een schoolstaking en ging daarbij wekelijks voor het Zweedse parlement protesteren.

“Ik ben enorm blij dat ze naar België komt en dat ik ze mag ontmoeten, want zij blijft onze grote inspiratie. We hebben elkaar al een par keer via Skype gesproken en ze liet al weten dat ze heel dankbaar is dat we het protest in Europa hebben laten ontploffen”, vertelt Anuna De Wever.







Samen met Greta Thunberg zal ze donderdagochtend voor de zevende klimaatmars van Youth for Climate op donderdag eerst naar het Europees parlement trekken om er te speechen voor onder meer voorzitter Jean-Claude Juncker.

Met een een deelnemersaantal van 11.000 jongeren is het duidelijk dat het klimaatprotest van de jeugd staande blijft. Al is Anuna De Wever toch teleurgesteld. “Iedereen zegt me elke week dat het protest zal afnemen. Voor de zesde keer op rij staan we er en daarom ben ik toch teleurgesteld in de politici, want zij tonen nog altijd geen initiatief en ondernemen geen actie”, is De Wever duidelijk.

bron: Belga