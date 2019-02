Israël wil alliantie met Arabische landen tegen Iran

Israël wil met de Arabische landen een alliantie smeden tegen Iran. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemt het vandaag tijdens een Midden-Oostenconferentie in de Poolse hoofdstad Warschau een “historisch keerpunt” dat een Israëlische premier en ministers van buitenlandse zaken van de belangrijkste Arabische landen tezamen “met een uitzonderlijke hardheid, duidelijkheid en eenheid zouden optreden tegen de dreiging van het Iraanse regime”. Met de aankondiging verandert de perceptie over hoe de vrede in het Midden-Oosten gegarandeerd kan worden, en welke samenwerkingsverbanden mogelijk zijn. “Het gevolg is volgens mij dat dat onder een andere vorm, via andere wegen op dezelfde manier wordt voortgezet”, aldus Netanyahu nog.

Eerder op de dag veroorzaakte Netanyahu nog ophef door een video te verspreiden waarin hij zou oproepen tot een oorlog met Iran. Die boodschap werd door zijn kabinet snel ontkracht, door te wijzen op een verschil in nuance bij de vertaling van de term “milchama”, die letterlijk “oorlog” maar ook figuurlijk “strijd” kan betekenen.







Aan de omstreden Midden-Oostenconferentie die door de VS en Polen georganiseerd wordt, nemen vertegenwoordigers van een zestigtal landen deel. Tijdens het openingsdiner gisterenavond ging het enkel over Iran, de aartsvijand van Israël, die net als Saoedi-Arabië strijdt om de macht in de regio. Netanyahu hield volgens aanwezigen een scherpe toespraak, en ook de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein namen het woord, net als de Saoedische buitenlandminister Adel al-Jubeir.

De Poolse president Andrzej Dudab verklaarde vandaag dat Polen zich opstelt als neutrale bemiddelaar tijdens de conferentie, om zo de aanwezigen de kans te geven om op een eerlijke manier van gedachten te wisselen. Iran beschuldigde Polen er eerder van met de conferentie een vijandige agenda tegenover Teheran na te streven.

bron: Belga