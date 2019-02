H.Essers en Lineas lanceren treinverbinding Genk-Triëst

Logistiek dienstverlener H.Essers en de private spoorwegmaatschappij Lineas Intermodal werken samen voor een rechtstreekse verbinding tussen Genk en het Noord-Italiaanse Triëst. De nieuwe lijn is de allereerste rechtstreekse treinverbinding vanuit België naar de Italiaanse haven. Lineas Intermodal zet de rondritten op poten tussen Euro Terminal Genk, vlak bij de hoofdzetel van H.Essers, en Samer Terminal Trieste. “De open trein kan zowel containers als trailers vervoeren. In eerste instantie zullen dat twee rondritten per week zijn, later worden het er drie”, legt Sam Bruynseels van Lineas Intermodal uit.

H.Essers zal de spoorlijn gebruiken voor zogeheten secured/cold chain-transporten richting Griekenland en Turkije. Daarvoor zal het bedrijf zoveel mogelijk Safebox-containers gebruiken. Die 45-voetcontainers worden elektronisch vergrendeld en de klok rond opgevolgd door de controletoren. Ook temperatuurgevoelige goederen kunnen zo onbegeleid worden vervoerd.

De laadunits worden per trein vanuit Genk naar Triëst gebracht, en gaan vervolgens per schip naar de haven in het Griekse Patras en de havens van Istanboel, Pendik, Izmir en Mersin in Turkije. “Dat is niet alleen een mooie uitbreiding, maar ook een optimalisatie van ons bestaande netwerk”, zegt Gert Bervoets, CEO van H.Essers.

Daarnaast zorgt de nieuwe treinverbinding ervoor dat H.Essers de looptijd en de kostprijs voor klanten kan optimaliseren. De verbinding vervangt ook 9.000 wegtransporten door alternatieven via spoor- en waterwegen. Dat is goed voor een CO2-vermindering van 90 procent. “Dit nieuwe traject is een mooi voorbeeld van een synchromodale oplossing waarbij de goederen maar liefst 90 procent over het spoor en water reizen”, besluit Bervoets.

bron: Belga