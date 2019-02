Genk start zonder Pozuelo in Europa League

Racing Genk start vanavond (om 18u55) in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League bij Slavia Praag zonder haar sterspeler Alejandro Pozuelo. De Kroaat Ivan Fiolic neemt op het middenveld de plek in van de Spaanse spelmaker, die de voorbije dagen nadrukkelijk op een vertrek aanstuurt. Pozuelo zit wel op de bank. Verder rekent Philippe Clement op zijn vertrouwde namen. In vergelijking met de gewonnen topper van vorige week vrijdag tegen Standard (2-0) verdwijnt ook Joseph Paintsil naar de bank. Dieumerci Ndongala is zijn vervanger. Leandro Trossard, die tegen Standard uitviel met een enkelblessure, staat gewoon aan de aftrap.

De opstelling van Genk is als volgt: Vukovic – Maehle, Aidoo, Dewaest, De Norre – Heynen, Malinovskyi, Fiolic – Ndongala, Samatta, Trossard.







bron: Belga