Burgerlijke stand gaat digitaal vanaf 31 maart

Vanaf 31 maart 2019 behoort de papieren geboorte- of huwelijksakte tot het verleden. De digitale akte, opgeslagen in een centrale databank, komt in de plaats. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal de aktes in de toekomst ook enkel elektronisch ondertekenen. Dat meldt ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Het zal even wennen zijn voor de ambtenaren op het stadhuis. Bij een geboorte, naamsverandering of huwelijk komt er geen balpen meer aan te pas. Met hun elektronische identiteitskaart ondertekenen ambtenaren van de burgerlijke stand elektronisch de akte. Burgers moeten niet langer zelf hun handtekening zetten, die van de ambtenaar volstaat.

De verplichte digitalisering maakt komaf met de ongemakken van de miljoenen papieren akten die in de stadhuizen en de rechtbanken worden bewaard. Ze kunnen niet langer beschimmelen en moeten ook niet langer worden afgedrukt. Dat spaart papier, ruimte en bewaringskosten.







Verder wordt het Rijksregister automatisch bijgewerkt wanneer een akte wordt gewijzigd. De overheid zal op aanvraag voortaan ook zelf akten doorgeven aan andere diensten. De uittreksels worden op dezelfde uniforme manier afgeleverd en kunnen alleen digitaal worden opgemaakt of gewijzigd door medewerkers die over de juiste toegangsrechten beschikken.

De gemeenten, rechtbanken en buitenlandse consulaten hebben zich maandenlang voorbereid op de komst van de centrale databank (DABS). Oude akten vanuit lokale registers werden overgezet naar de nieuwe databank. In totaal worden er 589 gemeentelijke registers en 102 consulaire posten uit het buitenland geïntegreerd in de databank.

Volgens minister van Justitie Koen Geens gaat het om een belangrijke werklastvermindering voor de gemeentelijke administraties. “Binnen afzienbare tijd zullen burgers hun Belgische akten nooit meer moeten voorleggen, want de Belgische overheden hebben al rechtstreekse toegang tot de databank”, aldus Geens.

bron: Belga