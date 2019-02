IN BEELD. Huis waar Amazon het daglicht zag staat te koop

Wie houdt van een woning met een beetje geschiedenis, kan nu zijn slag slaan. Het huis waar Jef Bezos in 1994 begon aan webshop Amazon staat te koop in de Amerikaanse stad Seattle. Het huis wordt verkocht voor ruim 1,3 miljoen euro.

De garage van de woonst in Seattle is de broedplaats voor wat later een miljardenbedrijf werd. Maar Bezos heeft er slechts een paar maanden gewoond, schrijft de Seattle Times. Op het moment dat de webwinkel in een groei zat en Bezos zijn eerste personeel aannam, verhuisde hij naar een echt kantoor. Het hoofdkantoor staat nog steeds in Seattle.

Dure wijk







Niet de voormalige huurder maakt dat het woonst zo duur is, maar de omgeving. Toch benoemt de makelaar maar al te graag dat de miljardair ooit het huis heeft gehuurd. De inmiddels beroemde garage ziet er niet meer hetzelfde uit als in 1994. In 2001 werd het pand helemaal gerenoveerd. Over het gehele huis is veel hout aanwezig, wat typisch is voor Amerikaanse huizen.

Het huis is ruim 140 vierkante meter groot een heeft drie slaapkamers. In de grote tuin kan je nog wat relaxen in een jacuzzi. Bezos woont nu zelf een stuk ruimer. Hij heeft meerdere huizen, waaronder een enorm landgoed in Seattle van omgerekend 67 miljoen euro.