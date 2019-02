Ed sheeran heeft rol in muziekfilm ‘Yesterday’

Ed Sheeran gaat opnieuw acteren. Na zijn beruchte cameo in ‘Game of Thrones’ heeft hij nu een rol te pakken in de nieuwe film ‘Yesterday’. Hij vertolkt daarin zichzelf. Het verhaal gaat over een jonge man die op een dag wakker wordt in een wereld waarin The Beatles nooit hebben bestaan. De man doet daarom maar alsof hij de liedjes zelf heeft geschreven.

De hoofdrolspeler Himesh Patel wordt op slag de ‘beste singer songwriter aller tijden’, aangezien niemand zich het bestaan van The Beatles kan herinneren behalve hij. Sheeran lijkt voor een komische noot te zorgen als coach van Patel. Zo geeft hij de raad om de tekst van het monumentale nummer ‘Hey Jude’ te veranderen naar ‘Hey Dude’.







De film staat onder regie van Danny Boyle. Acteurs Himesh Patel, Lily James en Kate McKinnon verzorgen de hoofdrollen. Ook talkshowpresentator James Corden van ‘The Late Late Show’ heeft een gastrol.

‘Yesterday’ zal op 26 juni verschijnen in de zalen.