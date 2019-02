WTA Indian Wells – Maria Sharapova moet wegens schouderblessure verstek geven

Maria Sharapova (WTA-27) moet forfait geven voor het WTA-toernooi van Indian Wells, dat maandag 4 maart van start gaat. Dat deelden de organisatoren woensdag mee. De 31-jarige Russin kampt al maanden met een blessure aan de rechterschouder en speelde dit jaar nog maar acht wedstrijden (zes zeges, twee nederlagen). Ze wordt op de hoofdtabel vervangen door de Duitse Mona Barthel (WTA-81). Indian Wells is na de vier Grand Slams één van de belangrijkste toernooien op de kalender. Sharapova won het toernooi in de Californische woestijn in 2006 en 2013. Vorig jaar werd de voormalige nummer een van de wereld in de eerste ronde uitgeschakeld door de Japanse Naomi Osaka, de huidige nummer een, die later naar toernooiwinst door zou stomen.

bron: Belga