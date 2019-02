Nationale staking – Treinverkeer herneemt volgens normale dienstregeling

Het treinverkeer dat sinds dinsdagavond 22.00 uur verstoord was door de nationale staking, rijdt vanaf 22.00 uur weer normaal, al zijn vertragingen en afschaffingen nog mogelijk. Dat heeft een woordvoerder van NMBS gemeld. Donderdagochtend zullen de treinen weer normaal rijden, klinkt het. De afgelopen 24 uur gold een minimale dienstregeling op het spoor. Ongeveer een op de twee treinen reed, vooral tijdens de spitsuren. Vanaf 22.00 geldt de normale regeling weer, al zijn vertragingen en afschaffingen nog mogelijk.

Ook bij De Lijn en de MIVB was de dienstregeling zwaar verstoord. Bij De Lijn reed na de middag slechts 18 procent van de chauffeurs uit, en in Brussel was van de vier metrolijnen slechts één in dienst en reden er amper zes tramlijnen en vier buslijnen.

De Lijn verwacht dat het bus- en tramverkeer donderdag weer normaal verloopt, behalve in Limburg, waar een vakbondsactie al sinds vorige week grote hinder veroorzaakt. En ook bij MIVB zou donderdagochtend alles weer normaal moeten verlopen.

bron: Belga