Champions League volley (m) – Maaseik verliest in vijf sets nipt van Berlijn

Maaseik heeft woensdag op de vijfde en voorlaatste speeldag in groep D van de Champions League volleybal met 2-3 van Berlijn verloren. In de tiebreak waren de Duitsers met 13-15 te sterk. De Limburgers kwamen in eigen huis 2-0 voor, maar gingen na een thriller alsnog onderuit met 25-22, 25-20, 29-31, 22-25 en 13-15. Jolan Cox was uitblinker bij Maaseik met 32 punten, Jelte Maan en Aleks Grozdanov waren goed voor 19 punten. Voor Berlijn kwam Benjamin Patch eveneens aan 32 punten.

Maaseik blijft met zes punten derde, Berlijn nadert tot op één puntje. Op de laatste speeldag, op 27 februari, ontvangen de Limburgers het Poolse Gdansk. De vijf groepswinnaars en de drie beste tweedes stoten door naar de kwartfinales.

Roeselare ontvangt donderdag in groep A Ankara. In groep B blijft het Civitanova van Stijn D’Hulst ongeslagen, woensdag won het met 1-3 bij Modena.

bron: Belga