Homans zal vier burgemeesters faciliteitengemeenten niet benoemen

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) zal de burgemeesters van vier faciliteitengemeenten niet benoemen. Ze pikt het niet dat de gemeenten zelf oproepingsbrieven voor de lokale verkiezingen hebben verstuurd, terwijl dat door de gouverneur zou gebeuren. Dat zei ze in De Ochtend op Radio 1. Slechts twee faciliteitengemeenten, Wemmel en Kraainem, hielden zich volgens de minister aan de regels. Het gevolg is dat de vier andere, Drogenbos, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek en Wezembeek-Oppem, deze legislatuur geen burgemeester meer zullen krijgen.

De afspraak was dat gouverneur Lodewijk De Witte de oproepingsbrieven voor de verkiezingen zou sturen in het Nederlands. De vier stuurden op eigen houtje nog eens Franstalige en Nederlandstalige brieven, volgens een taalregister dat ze zelf hebben aangelegd. “Voor de zoveelste keer konden ze het niet laten om illegaal zelf oproepingsbrieven te versturen”, zei Homans. “Die burgemeesters moeten nu voor eens en altijd leren dat ze in Vlaanderen liggen en zich aan de regelgeving moeten houden.”







De kans is volgens de minister “onbestaande” dat er in deze legislatuur van de Vlaamse regering een burgemeester zal worden benoemd in de vier gemeenten.

Bij de komende regionale verkiezingen staat Homans in Antwerpen op de tweede plaats, na voorzitter Bart De Wever. Ze wil vanop die plaats graag haar ministerpost verdedigen. “Ik heb de ambitie om verder te doen waar ik mee bezig ben in de Vlaamse regering”, zei ze maandagochtend.

bron: Belga