Weerbericht – Regen, wind en mogelijk onweer

Het is zondagochtend bewolkt en zacht, maar wel erg winderig. Een actieve regenzone trekt van west naar oost over het land. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden, maar na de middag koelt het geleidelijk af. In het zuidoosten van het land blijft het regenen, elders stevige buien met enkele opklaringen. Ook onweer is mogelijk. De wind waait aanvankelijk krachtig met rukwinden tot 85 kilometer per uur. Dat zegt het KMI. ’s Avonds en ’s nachts is het wisselend bewolkt met nog enkele buien, die ten zuiden van Samber en Maas een winters karakter krijgen. Na middernacht wordt het droger en verwacht het KMI brede opklaringen. De minima schommelen tussen -2 graden in de Hoge Venen en +4 graden aan de kust.

Maandag is het aanvankelijk op de meeste plaatsen rustig en droog. Geleidelijk komen we terecht in onstabiele en polaire zeelucht die van over de Noordzee buien meevoert. Die krijgen ten zuiden van Samber en Maas weer een winterse karakter. De maxima schommelen tussen 1 of 2 graden op de Ardense hoogvlakten en 7 of 8 graden in Vlaanderen.

Onder invloed van een hogedrukgebied boven Frankrijk wordt het dinsdag meestal droog en gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt, met maxima tussen 1 graad in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in het westen van het land. Vooral in de Ardennen is er kans op lichte nachtvorst en aanvriezende mistbanken.

Woensdag is het na een vrij koude nacht droog met mooie opklaringen maar soms hoge wolkensluiers of middelhoge wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 3 en 6 graden op de Ardense hoogten, en tussen 6 en 8 graden elders.

Tijdens de rest van de week blijft het droog, rustig en zonnig. De dagtemperaturen stijgen geleidelijk aan met tegen vrijdag maxima tussen 8 en 12 graden. In de loop van de nacht kan het op meerdere plaatsen licht gaan vriezen en is er nog steeds kans op aanvriezende mistbanken.

bron: Belga