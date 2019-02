Spijbelen voor het klimaat – Youth For Climate in Nederland voert voorlopig geen actie meer

De klimaatspijbelaars van Youth For Climate in Nederland gaan komende week geen actie meer voeren. De Nederlandse actievoerders zijn uitgenodigd door de beleidsmakers en willen eerst dat gesprek alle kansen geven. Dat hebben ze zondagavond op Instagram aangekondigd. Net zoals in tal van Belgische steden kwamen donderdag in Den Haag zo’n 10.000 Nederlandse scholieren en studenten op straat voor hun klimaatprotest. Een dag later liet de Nederlandse premier Mark Rutte weten dat hij samen met klimaatminister Eric Wiebes in gesprek wil gaan met de klimaatspijbelaars.

Omdat Rutte zich bereid toont tot een gesprek gaan de Nederlandse spijbelaars komende week geen actie voeren. “Na het succes van vorige week zou het goed kunnen dat er nog een staking aankomt, alleen niet deze week. Het Youth For Climate NL Team is uitgenodigd door Rutte en Wiebes! Dát hebben we al wel bereikt. Nu willen we eerst in gesprek met ze gaan, en op basis daarvan bepalen of we weer gaan staken en wanneer”, luidt het zondagavond op Instagram.

bron: Belga