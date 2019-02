Siamese tweeling in burgeroorlogland Jemen overleden

Een Siamese tweeling is in het door burgeroorlog geteisterde Jemen ruim twee weken na de geboorte overleden. De jongens konden niet naar het buitenland overgevlogen worden voor de noodzakelijke dringende behandeling. Volgens het door Houti-rebellen gecontroleerde ministerie van Volksgezondheid, is de blokkade van de internationale luchthaven van Sanaa, door de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, hiervoor verantwoordelijk. De zaak van de tweeling Abd al-Khaleq en Abd al-Rahim zorgde de afgelopen dagen voor internationale beroering. De twee jongens hadden een eigen hoofd, ruggengraat, hart en longen, maar deelden verder een lichaam, lever en nieren. Artsen in de hoofdstad in Sanaa hadden onvoldoende opleiding en kennis om de kinderen te kunnen opereren. Ze vroegen daarom dat de Siamese tweeling in het buitenland zou geopereerd worden en eisten dat ze naar het buitenland zouden worden overgebracht. Een medisch team van een openbaar ziekenhuis in Saoedi-Arabië bood daarbij hulp aan. Zover is het echter niet gekomen.

In het bitterarme Jemen woedt sinds meer dan 4 jaar een burgeroorlog. De door Saoedi-Arabië ondersteunde troepen aan de zijde van de internationaal erkende regering strijden tegen Houti-rebellen. De luchthaven van de hoofdstad Sanaa is al jarenlang grotendeels dicht en kan enkel door de Verenigde Naties gebruikt worden. Het luchtruim wordt door de Saoedische coalitie gecontroleerd. Vooral voor de kinderen heeft het conflict dramatische gevolgen. Volgens ngo’s sterft in Jemen om de tien minuten een kind aan de gevolgen van vermijdbare ziekten en honger.







bron: Belga