Nederlandse crowdfundingsactie voor Pippi Langkous

Twee Nederlandse fans van het rebelse, Zweedse meisje Pippi Langkous zijn een crowdfundingsactie begonnen. Met het geld dat binnenkomt willen ze de acteurs bedanken die destijds in de huid kropen van Pippi en haar vrienden Tommy en Annika. Het drietal heeft nooit van het wereldwijde succes geprofiteerd. De films en tv-serie rond Pippi Langkous, naar de boeken van Astrid Lindgren, waren vanaf de jaren 70 in Nederland en Vlaanderen te zien.

Inger Nilsson die het avontuurlijke, roodharige meisje speelde, vertelde onlangs dat ze nauwelijks betaald kreeg. Ze had meer last dan lol van de rol: regisseurs bleven haar zien als het vrijgevochten meisje uit Villa Kakelbont.

“Het is een spontane actie, recht uit het hart”, zei een van de twee initiatiefnemers, Heleen Bosma uit Deventer, tegen de regionale omroep RTV Oost. “Pippi wist altijd ergens wat van te maken. Ze liet zien dat je overal anders tegenaan kon kijken. Hopelijk kunnen we ze zo alsnog bedanken.” Volgens RTV Oost stond de teller zondag op 5.500 euro.

Bron: Belga