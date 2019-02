Jupiler Pro League – Anderlecht geraakt niet voorbij Zulte Waregem

Anderlecht is zondag op de 25e speeldag in de Jupiler Pro League in het Constant Vanden Stockstadion niet verder geraakt dan een doelpuntenloos gelijkspel tegen Zulte Waregem. Paars-wit doet een slechte zaak in de strijd om play-off 1. Anderlecht-coach Fred Rutten had voor het eerst een basisplaats in petto voor nieuwkomer Bolasie. Ook goudhaantje Verschaeren en Zulj waren van de partij. Dimata was fit genoeg om Santini opnieuw naar de bank te verwijzen. Bij Zulte Waregem speelde Sylla in steun van Harbaoui, die tegen zijn ex-club op zoek ging naar zijn honderdste doelpunt in eerste klasse.

De aftrap werd gegeven door RSCA-coryfeeën Mark De Man en Mbo Mpenza, en dat inspireerde vooral Theo Bongonda tot grootse prestaties. De winger van Zulte Waregem dacht na acht minuten de score te openen met een fantastische retro, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Net voorbij het halfuur dwong Bongonda Didillon tot een prima parade. Op slag van rust wilde Anderlecht een strafschop na een duw van Pletinckx op Dimata, maar de scheidsrechter gaf geen krimp. Na een zoutloze eerste helft bleef het 0-0.

In de tweede helft startte paars-wit met goede intenties, maar opnieuw was het eerste grote gevaar van Bongonda. Didillon schudde een goede redding uit zijn handschoenen om de 0-1 te voorkomen. Op het uur dreigde de thuisploeg via een vrije trap van Kums, en met nog een kwartier te gaan faalde ook Zulj oog in oog met Bossut. In het slot tekende de Oostenrijker voor de beste mogelijkheid. Na een knappe dribbel spatte zijn schot uiteen op de lat. Diep in de extra tijd kreeg ook Bolasie het leer niet voorbij Bossut.

Na de overwinning van STVV tegen Waasland-Beveren (2-1) afgelopen zaterdag is een ticket voor play-off 1 nog wat verder verwijderd voor Anderlecht. Paars-wit deelt de zesde plaats met AA Gent, dat zondagavond nog Moeskroen ontvangt en dus nog drie punten kan uitlopen. STVV is vijfde, met een bonus van vier punten op RSCA.

bron: Belga