Brexit – 100.000 jobs bedreigd in Duitsland als GB geen akkoord bereikt met EU

Als Groot-Brittanië de Europese Unie verlaat zonder een akkoord over de Brexit zijn er alleen al in Duitsland 100.000 jobs bedreigd. Dat blijkt uit een studie van de Halle Institute for Economic Research (IWH) en de Martin Luther University in Halle-Wittenberg. “In geen enkel ander land zal de impact op de tewerkstelling zo groot zijn als in Duitsland”, zeggen de onderzoekers zondag in de krant Welt am Sonntag. De studie houdt alleen rekening met banenverlies dat kan veroorzaakt worden door een daling van de export als gevolg van de nieuwe douanerechten op de invoer in Groot-Brittannië en geen andere risico’s voor de arbeidsmarkt, zoals een daling in de bereidheid om te investeren.

In Duitsland wordt waarschijnlijk de auto-industrie het zwaarst getroffen door een daling van de export. Wat het aantal werknemers betreft, zouden de grootste effecten voelbaar zijn bij Volkswagen in Wolfsburg en bij BMW in de fabriek Dingolfing-Landau in Beieren.

Bij een no-deal zijn er volgens de studie wereldwijd 612.000 jobs bedreigd.

bron: Belga