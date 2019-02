Berlinale – Belgische film “By the Name of Tania” bijzonder goed onthaald in Berlijn

De Belgische film “By the Name of Tania” van Benedicte Lienard & Mary Jimenez is zondagnamiddag bijzonder goed onthaald op het filmfestival van Berlijn waar het zijn wereldpremière beleefde. De documentaire getuigt op een ingetogen en poëtische manier van de pijn en het leed van tal van Peruviaanse meisjes die zich in illegale goudmijnen prostitueren. Na de voorstelling was er nog een geanimeerde vragenronde met de voltallige filmploeg. Filmregisseur Jimenez vertelde onder meer over het moeilijke opnameproces en de bedreiging van de plaatselijke goudmaffia. Het is al de derde keer dat de twee regisseurs samenwerken. “By the Name of Tania” is een productie van Clin d’oeil films (hanne phlypo) en krijgt in België een bioscooprelease.

bron: Belga