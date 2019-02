61ste Vakantiesalon sluit met 100.117 bezoekers

De 61ste editie van het Vakantiesalon sloot zondagavond de deuren op Brussels Expo met 100.117 bezoekers. Eregast dit jaar was Italië. Meer dan 350 standhouders presenteerden hun aanbod en bestemmingen. Daarbij waren de vier natuurelementen, in casu de zee, zon, lucht en natuur, sterk vertegenwoordigd. Ook aan beleving geen gebrek: een duikinitiatie, een reis rond de wereld in virtual reality, een virtuele kajaktocht, een carnavalsoptocht of een proeverij van exotisch eten tijdens één van de vele cooking events.

Op een moment dat de blikken op het klimaat zijn gericht, onderneemt de sector stappen om een bijdrage te leveren. Binnen de toeristische sector werden een aantal labels ontwikkeld die het aanbod aan duurzame reizen beter zichtbaar maken voor reizigers. “De toeristische sector is wereldwijd de grootste economische sector. Daarom is het belangrijk dat we het begrip “duurzame aanpak” in de breedste zin van het woord gebruiken. Duurzaam reizen gaat natuurlijk hand in hand met het verminderen van de CO2-uistoot en onze ecologische voetafdruk, maar we mogen ons niet hiertoe beperken. Ook de cultuur, natuur, ontmoetingen en het respect voor de plaatselijke bevolking zijn belangrijke aspecten om te reizen op een meer duurzame manier”, aldus Koen van den Bosch, CEO Vereniging Vlaamse Reisbureaus vzw.

Vorig jaar trok het Vakantiesalon 105.000 bezoekers. De afspraak voor 2020 ligt ook al vast: van 6 tot 9 februari in Brussels Expo.

bron: Belga