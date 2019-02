Proximus League – KV Mechelen geraakt pas in het slot voorbij Oud-Heverlee Leuven

KV Mechelen heeft zaterdag op de 25e speeldag van de Proximus League (1B) een 2-1 zege behaald tegen Oud-Heverlee Leuven. Malinwa zet Beerschot Wilrijk aan kop van de stand dus onder druk. OHL, dat coach Nigel Pearson verving door Vincent Euvrard die bijgestaan wordt door Frank Vercauteren, blijft op de sukkel. Maertens (24.) bracht OHL voor, maar de Leuvense vreugde was van korte duur. De Camargo (35.) hing de bordjes al snel gelijk. De wedstrijd leek op 1-1 te gaan eindigen, tot Van Damme (84.) met een late treffer de drie punten alsnog in Mechelen hield. Bezoeker Hubert kreeg nadien nog rood.

In de stand van de tweede periode staat Mechelen met 25 punten aan kop, voor Beerschot Wilrijk dat zondag Union treft. OHL is samen met Lommel met zeven punten laatste.

bron: Belga