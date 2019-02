North Sea Port start gratis rondvaarten doorheen fusiehaven

North Sea Port start dit jaar met toeristische rondvaarten doorheen het ganse havengebied. Gents schepen van Haven Sofie Bracke (Open Vld) opent zaterdag de nieuwe route, die tot in Terneuzen reikt. De rondvaarten zijn in trek: de zowat 5.120 plaatsen die dit jaar worden aangeboden, zijn volgeboekt. Maar ook de komende jaren kunnen geïnteresseerden nog inschrijven en over enkele maanden komen er ook toeristische rondvaarten in Vlissingen.

De voorbije acht jaar organiseerde de Gentse haven al bijna 10.000 vaarten per jaar, op een traject van zowat 2 uur. De nieuwe rondvaart duurt dubbel zo lang en brengt 160 passagiers tot in Terneuzen, langs 60 kilometer havengebied waar ruim 98.000 mensen werken in 525 bedrijven. Ze krijgen onderweg te horen wat er in de haven gebeurt, zoals de overslag van schroot, meststoffen, zand en grind, fruit en groenten.

Het havenjacht Jacob Van Artevelde vertrekt zaterdag om 10 uur voor een eerste rondvaart. Om 13.30 uur vertrekt het jacht terug van Terneuzen richting Gent met 80 nieuwe passagiers aan boord.

bron: Belga