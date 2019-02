Mechels ziekenhuis schenkt na verhuis oude inboedel weg aan 20 goede doelen

Het AZ Sint-Maarten is vorig najaar verhuisd van haar drie oude campussen in Mechelen en Duffel naar één gloednieuwe aan de R6 in Mechelen-Noord. Op de plaats van de campus aan de Leopoldstraat komt een nieuwe woonwijk en daarom moet het oude complex worden gesloopt. De inboedel is echter niet mee verhuisd en zal volgens projectontwikkelaar DMI Vastgoed worden verdeeld over 20 goede doelen. De totale waarde wordt op ruim 500.000 euro geschat. Onder meer ziekenhuisbedden, koelkasten, werktabletten, rolstoelen, ventilators, koffiezetapparaten, bloeddrukmeters, verbanden, EHBO-koffers en hartslagmeters worden zaterdag in minstens 15 vrachtwagens geladen om vervolgens verdeeld te worden onder tientallen Belgische scholen en andersvaliden- en jeugdverenigingen, de vzw Ziekenhuis Zonder Grenzen én een nieuw ziekenhuis in Roemenië. De projectontwikkelaar krijgt daarvoor de hulp van Rotary Club Houthalen Midden Limburg.

“Al het materiaal is nog in goede staat en zal vooral gebruikt worden om versleten of afgeleefd materiaal elders te vervangen”, zegt Thomas Bijnens van DMI Vastgoed. “Zowel het ziekenhuis in Roemenië als verenigingen hier kunnen dit goed gebruiken.”

Op de site aan de Leopoldstraat zal nadien een woonwijk verrijzen met 64 appartementen, 18 woningen en 7 penthouses, maar ook een hotel, kantoren, handelszaken, een plein en een buurtpark. Onder het hele bouwproject worden ook 200 ondergrondse parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers voorzien. De afbraak van het oude ziekenhuis staat gepland voor dit najaar, de nieuwbouwwerken zouden in het voorjaar van 2020 van start gaan. Mogelijk krijgen de oude gebouwen de komende maanden eerst nog een andere, tijdelijke invulling.

bron: Belga