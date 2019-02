Jupiler Pro League – Invaller Kinoshita schenkt STVV gouden driepunter, Kortrijk wint op Eupen

Op de 25e speeldag in de Jupiler Pro League verstevigde STVV zijn plek in de top zes na een 2-1 winst tegen staartploeg Waasland-Beveren. KV Kortrijk graaide in Eupen een driepunter (0-1) mee en houdt een waterkans op play-off 1. De troepen van Marc Brys kregen na een dik kwartier een strafschop toegewezen: Maximiliano Caufriez vloerde Jordan Botaka in de zestien, en keek een minuutje later toe hoe diezelfde Botaka STVV op voorsprong trapte vanop de stip. Amper vijf minuten later, hetzelfde scenario aan de overkant. Dit keer was doelman Kenny Steppe de schuldige, Francesco Forte faalde niet vanop elf meter. Daarna nam de thuisploeg het heft weer in handen. 1-1 was de ruststand. Na de koffie gingen de bezoekers zich ingraven en mochten de Truienaars naar het front trekken. Dat resulteerde in een aantal schoten op doel, maar niets verontrustends voor doelman Davy Roef. Iets na het uur nam Franko Andrijasevic een hoekschop meteen op de slof, de bal miste het kader met enkele meters. In het slotkwartier was de tank bij beide ploegen leeg. Vijf minuten voor tijd mocht Kosuke Kinoshita zijn debuut maken voor de Limburgers, en de Japanse aanvaller bleek meteen al van goudwaarde. Roef liet een hoge bal uit zijn handen glippen, waarna Kinoshita het leer in twee tijden over de lijn kon werken. 2-1 was eindstand: STVV houdt voorlopig stand in de top zes, Waasland-Beveren blijft voorlaatste en kijkt angstvallig naar beneden.

In Eupen had de eerste helft bitter weinig om het lijf, maar met de rust in zicht viel toch nog een doelpunt uit de lucht: Felipe Avenatti knikte KV Kortrijk op voorsprong. Na de pauze konden de Kerels dreigen via het hoofd van Felipe Avenatti en een vlam van Kristof D’Haene. Eupen prikte af en toe tegen maar kon doelman Sebastien Bruzzese amper bedreigen. 0-1 was de eindstand: KV Kortrijk geeft zich nog niet gewonnen in de strijd om play-off 1. De troepen van Yves Vanderhaeghe kijken tegen een kloof van vier punten met de top zes aan.

bron: Belga