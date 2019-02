Algerijnse regeringspartij stelt vijfde herverkiezing president Bouteflika voor

Het Algerijnse regerende Nationale Bevrijdingsfront (FLN) heeft de in slechte gezondheid verkerende president Abdelaziz Bouteflika als kandidaat voor de komende verkiezing gepresenteerd. Partijcoördinator Moad Bouchareb riep Bouteflika vandaag in de hoofdstad Algiers op zich kandidaat te stellen voor de stemming van 18 april. Het 81-jarige staatshoofd heeft officieel nog niet gemeld of hij een vijfde ambtstermijn nastreeft. Bouteflika werd in 1999 als een geprefereerd kandidaat van het leger als staatsleider gekozen. Hij werd ondanks zijn wankelende gezondheid in de lente van 2014 herkozen. Inmiddels is hij aan een rolstoel gekluisterd en vertoont zich na enkele beroertes nog nauwelijks in het openbaar. De Algerijnse regeringscoalitie waartoe de FLN behoort, had Bouteflika een paar dagen al geleden om zijn kandidatuur gevraagd. Zijn aanhangers zien in hem de garantie voor de stabiliteit van het Noord-Afrikaanse land.

bron: Belga