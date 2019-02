Venezuela stuurt humanitaire hulp naar Cuba

Venezuela heeft 100 ton humanitaire hulp naar Cuba gestuurd, terwijl ongeveer evenveel hulp uit de VS voor Venezuela aan de grens met Colombia geblokkeerd staat.

Een marineschip van Venezuela is met voertuigen en materialen voor het bouwen van infrastructuur in de haven van Havana aangekomen, zo meldt de Cubaanse staatstelevisie. De hulp is bestem voor de slachtoffers van een orkaan die de Cubaanse hoofdstad vorige maan heeft geteisterd. Daarbij kwamen toen zes mensen om het leven en duizenden huizen raakten beschadigd. De kapitein van het Venezolaanse schip Vladimir Maldonado zei aan de Cubaanse media dat het schip arriveerde “op een ogenblik dat Venezuela te lijden heeft van een politieke en economische aanval onder leiding van de VS.” De Cubaanse minister Antonio Carricarte bedankte Caracas voor het “gebaar” en zei dat zijn land het Venezolaanse volk en zijn regering steunt in zijn strijd rtege de internationale aanvallen op het regime.

In de Colombiaanse grensstad Cucuta staat intussen humanitaire hulp geblokkeerd. Het is niet zeker of en hoe die hulp de grens over kan naar Venezuela. De grens wordt door Venezolaanse militairen bewaakt. De hulp werd gestuurd op vraag van Juan Guaido die zichzelf tot interim-president heeft uitgeroepen. Die wil de hulp verdelen onder de 300.000 inwoners van Venezuela die te lijden hebben van de tekorten aan voedsel en medicijnen.

President Nicolas Maduro die in de hulp een poging ziet van de VS om in het land militair tussenbeide te komen, wil de hulp niet over de grens laten komen.

Bron: Belga