In het noordoosten van Spanje is vrijdag bij een ongeval met twee regionale treinen een dode gevallen. Acht personen raakten gewond. Dat hebben de hulpdiensten laten weten via Twitter. Het ongeluk deed zich voor op een vijftigtal kilometer van Barcelona, tussen Sant Vicenç Castellet en Manresa. Minstens acht ziekenwagens werden ter plaatse gestuurd en op het noodnummer kwamen een twintigtal oproepen binnen over het incident.

Bron: Belga