Bol.com maakt hilarische toespeling op Antwerpse bankroof

Webwinkel Bol.com deinst er niet voor terug om nu en dan eens een rake reclameboodschap de wereld in te sturen. En dat gaat vaak gepaard met een stevige dosis humor, net als deze keer.

Het nieuws over de opvallende bankroof in Antwerpen is vlotjes over de tong gegaan. En aangezien de Nederlandse en Belgische webwinkel ook ingenieuze spades verkoopt, konden ze die open goal niet laten liggen.







Op hun Facebookpagina plaatsten ze een spade uit hun assortiment met daaronder een zogezegde anonieme recensie. “Waren zo bij de kluis!”, schreven ze erbij. Het geestige bericht zorgde voor heel wat hilariteit en werd maar liefst 13.000 keer geliket.

Spitsvondige reacties

En zoals de traditie het wil, konden de meeste comments onder de foto rekenen op een hilarische respons van het Bol.com-team. Zo antwoordde iemand: “Allé, geef die van het marketing team maar wat opslag. Good job, Bol”. Hun reactie luidde als volgt: “Vriendelijk bedankt, Wouter. Onze baas heeft naar je geluisterd en ons extra opslag gegeven! In de vorm van een USB stick”.

Iemand anders vroeg: “Kan je er ook poen mee scheppen?”, waarop Bol.com gevat reageerde binnen de context: “Zo lang je het maar met je vrienden doet, dat schept een band”.

En nog eentje schreef: “Ik zou het voortaan aanbieden in een voordeelpakket met hoofdlamp”. “Lang geen verkeerd idee, Ingeborg. Dan doen we er zelf nog een ‘La Casa de Papel’-outfit bij en dan heb je meteen alles wat je nodig hebt”, schreven ze met een knipoog naar de straffe bankroof in het Antwerpse BNP Paribas Fortis-kantoor.

De bewuste spade kan je overigens hier terugvinden, mocht je geïnteresseerd zijn.