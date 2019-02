Ook Guaidó vraagt paus om hulp in crisis in Venezuela

Na het Venezolaanse staatshoofd Nicolás Maduro heeft ook Juan Guaidó, die zichzelf tot interim-president uitriep, paus Franciscus om hulp gevraagd in de crisis in zijn land. Het hoofd van de katholieke kerk en andere diplomaten kunnen Venezuela helpen een einde te maken aan “de wederrechtelijke machtsovername” en “echt vrije verkiezingen” mogelijk te maken, zei Guaidó aan de Italiaanse tv-zender Sky TG24. De paus heeft zich in principe bereid verklaard te bemiddelen. Op de terugvlucht van Abu Dhabi voegde hij er dinsdag wel aan toe dat beide zijden daarmee akkoord moeten gaan. Het Vaticaan probeerde in 2016 al te bemiddelen tussen de regering van Maduro en de oppositie. Beide zijden wendden zich al meermaals tot Franciscus, een Argentijn. Guaidó sloot echter uit dat de oppositie op dit moment met Maduro aan tafel zou gaan zitten.

De katholieke kerk in Venezuela sprak zich duidelijk tegen de regering-Maduro uit. Onlangs veroordeelde de Venezolaanse bisschoppenconferentie de politieke onderdrukking en schendingen van mensenrechten in het Zuid-Amerikaanse land.







Guaidó geldt als zeer gelovig. Hij studeerde aan de katholieke universiteit Andrés Bello, vermeldt God telkens weer in zijn toespraken en noemt de katholieke kerk een fundamentele pijler van de overgangsregering die hij beoogt.

bron: Belga