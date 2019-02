Kortgedingrechter verwerpt eis om uitzending “Cold Case” te verbieden

De Brusselse kortgedingrechter heeft vandaag de eis van het Antwerpse parket verworpen om de uitzending van het programma “Cold Case” te verbieden. Dat meldt programmamaker Eric Goens op Twitter. De eerste aflevering van het programma wordt dan ook vanavond uitgezonden op VTM, om 21.45 uur. Het productiehuis ‘Het Nieuwshuis’ heeft met ‘Cold Case’ een reeks uitzendingen gemaakt over de onopgeloste moord op Sally Van Hecke in Antwerpen in 1996. Volgens de makers hebben ze in het dossier een doorbraak bereikt en zouden ze de naam van de “vermoedelijke dader” bekendmaken. Een naam werd niet gegeven, maar het zou gaan om de veroordeelde seriemoordenaar Claudy Pierret.

Het Antwerpse parket had in kort geding een verbod op de uitzending gevraagd omdat het programma het lopende gerechtelijk onderzoek in gevaar zou brengen. Die vordering is nu verworpen.







bron: Belga