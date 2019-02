VIDEO. Dit zijn de nieuwe emoji van 2019

Zowat 230 nieuwe emoji’s zijn goedgekeurd door de Unicode Consortium. Dat is de instantie die ervoor zorgt dat je ongeacht het merk van je smartphone, laptop of tabelt met elkaar kan chatten. De nieuwe set is opvallend inclusief.

Nieuwkomers zijn onder andere de flamingo, otter en wafel. Al eisen andere nieuwe emoji alle aandacht op. Zo kan je nu een emoji gebruiken als je wil praten over je blindengeleidehond, je mechanische arm of je rolstoel. Ook zijn er meer huidskleurtinten en is er een genderneutraal koppel. Cool!