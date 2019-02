Spijt van verzonden Facebook Messenger bericht? Er bestaat eindelijk een oplossing

Iedereen heeft ongetwijfeld weleens spijt gehad van een verstuurd bericht op Facebook Messenger. Gelukkig komt de app nu met een oplossing: je kan voortaan berichten verwijderen. Ook WhatsApp kondigde eerder deze functie aan.

Na de laatste update van Messenger kan je verzonden berichten verwijderen. Dat kon eigenlijk al langer maar dan verdween het bericht enkel bij jezelf. Nu kan je kiezen om een bericht ook in te trekken bij de ontvanger. WhatsApp introduceerde eenzelfde techniek waarbij je een uur later nog een verzonden berichtje kan verwijderen.

Zo ga je te werk







Je kan een verzonden bericht verbergen door erop te klikken en dan verwijderen aan te geven. Vervolgens krijg je de optie om het bericht enkel voor jezelf te verwijderen of voor iedereen. De ontvanger krijgt wel nog de melding dat het bericht is ingetrokken, aldus Facebook.

Voorwaarden

Je kan niet in elk geval je bericht verwijderen. Gelezen berichten kan je logischerwijze niet meer intrekken. Het is dus belangrijk dat je de ontvanger voor bent en het bericht nog niet gelezen is. Er staat ook een tijdslimiet op. Berichten die langer dan 10 minuten geleden verzonden zijn, kan je niet meer weghalen. Snel zijn is de boodschap.