Wouter Beke en fractie CD&V duiden straks opvolger Schauvliege aan

CD&V-voorzitter Wouter Beke en de fractie van CD&V in het Vlaams Parlement komen vandaag om 10 uur bijeen over de opvolging van Joke Schauvliege als Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Schauvliege nam gisteren ontslag nadat ze onder vuur was gekomen vanwege een een toespraak die ze hield bij het Algemeen Boerensyndicaat. Daarin had ze de klimaatbetogingen van de voorbije weken bestempeld als een complot tegen haar, iets wat door de Staatsveiligheid zou zijn bevestigd. Ze verontschuldigde zich voor die “verbale uitschuiver”, maar kon naar eigen zeggen niet langer functioneren als klimaatminister.

Vlaams parlementslid voor CD&V Robrecht Bothuyne, een provinciegenoot van Schauvliege en lid van de commissie Leefmilieu, wordt genoemd als mogelijke opvolger. In ‘De Ochtend’ (Radio 1) ging Bothuyne niet in op de vraag of hij kandidaat is om Schauvliege op te volgen. “De voorzitter zal straks samen met de fractie beslissen. We hebben veel goede mensen”.







bron: Belga