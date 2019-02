Ierland heeft “geen plannen” voor fysieke infrastructuur op grens met Noord-Ierland

De Ierse regering heeft “geen plannen” om op de grens met Noord-Ierland fysieke infrastructuur op te richten om in het geval van een brexit zonder akkoord de Europese interne markt en de douane-unie te beschermen. Dat zegt premier Leo Varadkar. Varadkar was vandaag in Brussel voor gesprekken met Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk, Europarlementslid Guy Verhofdstadt en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Ze hadden het in de eerste plaats over de brexit. Op iets meer dan zeven weken voor 29 maart zit het proces helemaal geblokkeerd. Het Britse parlement heeft het akkoord van premier Theresa May met de EU verworpen, maar verlangt van May dat ze een alternatief kan onderhandelen voor de gewraakte ‘backstop’, die moet vermijden dat er na de brexit een harde grens op het Ierse eiland verschijnt.

May komt morgen naar Brussel, maar de Europese leiders blijven na hun voorbereidende gesprekken met Leo Varadkar bij hun standpunt. De backstop is als vangnet onontbeerlijk en het terugtrekkingsakkoord, waar de backstop integraal deel van uitmaakt, kan dan ook niet heronderhandeld worden.







Varadkar blijft ontkennen dat er in het geval van een brexit zonder akkoord sowieso een harde grens komt tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland. “We maken geen plannen voor fysieke infrastructuur, maar dat hebben we vandaag niet in detail besproken”, zei hij na zijn gesprek met Juncker. Na de brexit moeten de Europese interne markt en de douane-unie beschermd worden, om te vermijden dat Ierland de achterdeur wordt waarlangs bijvoorbeeld chloorkippen of hormonenvlees de EU binnenkomt. “Maar deal of geen deal,” zei Varadkar, “we zullen het nodige doen om het verschijnen van een harde grens te vermijden.”

Het terugtrekkingsakkoord is niet heronderhandelbaar, maar de politieke verklaring over de toekomstige Europees-Britse relaties is dat wel, maakte Varadkar duidelijk. Ook hij ontvangt Theresa May voor een gesprek. Vrijdagavond gaat ze voor een diner met de Ierse premier naar Dublin.

bron: Belga