Elise Mertens kijkt uit naar thuisduel tegen Frankrijk: “Wordt heel speciaal”

Elise Mertens (WTA 21) werkt dit weekend, met de komst van Frankrijk naar het hardcourt van Luik voor de eerste ronde (kwartfinales), haar eerste Fed Cup-wedstrijd ooit op vaderlandse bodem af. “Het is toch wel speciaal om België in eigen land te vertegenwoordigen”, verklaarde de 23-jarige Limburgse vandaag op een persmoment. Mertens speelde al meerdere Fed Cup-ontmoetingen, maar telkens buitenshuis. Nu komt ze in eigen land in actie, en lijkt ze meer dan ooit het Belgische speerpunt. Naast Mertens verdedigen ook Alison Van Uytvanck (WTA 50), Kirsten Flipkens (WTA 53) en Ysaline Bonaventure (WTA 134) de Belgische kleuren. “Ik voel me niet echt de leidster”, vertelde Mertens. “We vormen een ploeg, met vier vrouwen en de captain. Dat is voor mij het belangrijkste. Ik kijk er echt naar uit om voor het Belgische publiek te tennissen.”

Johan Van Herck, die de mannenploeg de voorbije jaren naar twee finales bracht, heeft sinds kort ook de vrouwen onder zijn hoede. Hij maakt tegen Frankrijk zijn debuut. “Johan is er voor ons, het gevoel zit goed”, aldus Mertens. “Ik heb de voorbije 2,5 weken goed getraind. Deze week hebben we in ploegverband gewerkt, dat is toch wat anders.”







De Fransen van coach Julien Benneteau zakken naar Luik af met Caroline Garcia (WTA 19), Alizé Cornet (WTA 51), Pauline Parmentier (WTA 55), Kristina Mladenovic (WTA 64) en Fiona Ferro (WTA 103). Mertens was er vorig jaar ook bij, toen de Belgen tegen Frankrijk met 3-2 verloren. “Met de terugkeer van Caroline en Alizé schat ik deze ploeg wat hoger in, toch op papier. Maar ik kijk uit naar het weekend en wil eraan beginnen.”

bron: Belga