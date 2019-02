Edvald Boasson Hagen snelste in openingstijdrit, Dylan Teuns vierde

Edvald Boasson Hagen heeft vandaag de openingstijdrit in de 70e Ronde van Valencia (cat. 2.1) gewonnen. De 31-jarige Noor van Dimension Data legde de 10,3 kilometer af in 12:55, vijf seconden sneller dan de Spanjaard Ion Izagirre. De Duitser Tony Martin finishte als derde op zeven tellen. Dylan Teuns werd op acht seconden vierde. Het parcours in Orihuela was grotendeels vlak, maar de finish lag wel op een klimmetje van 600 meter aan gemiddeld negen procent, een kuitenbijter dus en geen voer voor hardrijders pur sang. Boasson Hagen bleef in zijn eerste wedstrijd van het seizoen als enige onder de 13 minuten. Voor de tienvoudige nationale kampioen tijdrijden was het alweer drie jaar geleden dat hij een internationale tijdrit op zijn naam bracht. In 2016 won hij de tijdrit in de Ronde van Qatar. Voor Dimension Data is het de eerste overwinning van het jaar.

bron: Belga