Antwerps parket wil VTM-programma via rechter van televisiescherm houden

Het parket van Antwerpen heeft vandaag een eenzijdig verzoekschrift ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel met de vraag om het programma ‘Cold Case’ op VTM voorlopig niet uit te zenden. De eerste uitzending, over de moord op Sally Van Hecke, staat morgenavond gepland. De voorzitter van de rechtbank heeft volgens het parket beslist dat alle partijen morgenvoormiddag gehoord worden in een procedure kortgeding. Het parket had eerder al gevraagd om overleg over de uitzending omdat die het lopende onderzoek naar de moord op Sally Van Hecke, in 1996, zou kunnen schaden. VTM stelde in de promotie voor de vijfdelige reeks dat twee journalisten erin zouden onthullen wie de vermoedelijke dader is. Het parket heropende echter in 2017 het onderzoek naar de feiten op basis van elementen die een van die journalisten had aangebracht en stelt dat er nog steeds onderzoeksdaden gebeuren.

“Er is dus helemaal geen sprake van een cold case of een onopgeloste moordzaak, zoals gesteld door de programmamakers en VTM”, zegt het parket vandaag. “Het Openbaar Ministerie moet waken over het geheim en het belang van het onderzoek en moet de rechten van verdediging en het recht op een eerlijk proces nu en in de toekomst waarborgen.”







Overleg met productiehuis Het Nieuwshuis en VTM brachten volgens het parket geen oplossing en VTM blijft blijkbaar van plan om de reeks uit te zenden volgens de oorspronkelijke planning. “In de gegeven omstandigheden zag het parket Antwerpen zich genoodzaakt om alle wettelijke middelen aan te wenden teneinde de sereniteit en de continuïteit van het lopende strafonderzoek te verzekeren”, aldus nog het parket. “Indien er voorafgaandelijk contact was geweest tussen Het Nieuwshuis/VTM en het Openbaar Ministerie, dan hadden in het belang van het onderzoek afspraken gemaakt kunnen worden over de timing van de uitzending van deze reeks.”

VTM betreurt dat het parket de uitzending van haar programma “Cold Case” wil verhinderen via een eenzijdig verzoekschrift bij de rechtbank. “We zullen ons standpunt verdedigen voor de rechtbank”, zegt de commerciële zender woensdagavond in een reactie.

“De programmamakers, het Nieuwshuis, meldden ons dat ze het parket al lange tijd geleden op de hoogte brachten”, zegt VTM. “Meer nog, het is dankzij de informatie van de programmamakers dat het parket de 20 jaar oude zaak heeft heropend. Het is wel heel vreemd om nu plots, de avond voor uitzending, gedagvaard te worden.”

De zender zal dat standpunt verdedigen voor de rechtbank. “We vinden het belangrijk dat zulke documentaireprogramma’s kunnen gemaakt en uitgezonden worden. Net zoals die er bijvoorbeeld over de Bende van Nijvel zijn gemaakt en uitgezonden. Het publiek heeft het recht om die informatie te krijgen.”

bron: Belga