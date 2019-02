BOOKS. Metro’s Leesclub boek van de maand: ‘Het feest’ van Dimitri Casteleyn

Metro’s Leesclub leest en bespreekt elke maand één boek. In februari lezen we samen ‘Het feest’ van Dimitri Casteleyn. Voor dit boek loopt een bijzondere promocampagne: er werd een echte trailer gemaakt die online en in de bioscoop te zien is. Maar de auteur maakt je graag ook zelf even warm voor zijn spannende roman.

“Mensen die houden van de boeken van Herman Koch of Dan Brown vertellen me dat ze dit boek ook graag lezen. Het lijkt me dus echt iets voor wie fan is van spannende psychologische pageturners. Als ik het boek in één regel zou moet samenvatten, dan zou ik dat doen met deze vraag: ‘Hoe ver ga je om het verleden recht te zetten?”

“De klasreünie loopt anders dan je verwacht”







“Het boek vertrekt vanuit de idee van een klasreünie. Dat is herkenbaar voor iedereen. Er zijn groepen die elk jaar samenkomen, groepen die om de tien jaar samenkomen en groepen die nooit samenkomen. Het fascineert mij waarom dat zo verschillend is per klasgroep. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Maar natuurlijk loopt het op deze reünie wel wat anders dan je verwacht.”

“Ik heb vroeger literatuur gestudeerd, en na een carrière als ondernemer en televisiemaker wilde ik heel graag terug naar mijn passie: schrijven en leesplezier verschaffen voor zoveel mogelijk lezers. Ik vind het dus best spannend dat mijn boek door Metro’s Leesclub gelezen wordt. Zelf ben ik al een aantal jaar lid van een leesclub. We komen vier keer per jaar samen. Het is voor mij heel verrijkend om te ontdekken wie welke leeservaring heeft en wie welke auteurs graag leest en waarom. Ik ben dus zeer benieuwd naar de verschillende reacties.”

Bekijk de trailer voor ‘Het feest’ op www.dimitricasteleyn.be.

Kom bij de gezelligste leesclub

Deze maand verdiepen we ons in ‘Het feest’ van Dimitri Casteleyn. Zin om mee te lezen? Schrijf je dan snel in voor onze leesclub op nl.metrotime.be/metrosleesclub. Als jij bij de eerste tien bent, ontvang je van ons een gratis exemplaar. Vervolgens krijg je een leuke vragenlijst die je voor 4 maart dient in te vullen. Wie weet vind je je ongezouten mening in de krant!

Metro’s Leesclub is een initiatief van Metro en Iedereen Leest.