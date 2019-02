Thierry Van Cleemput is de nieuwe coach van Simona Halep. Dat bevestigde de entourage van de 27-jarige Roemeense maandag aan de WTA. Halep startte het seizoen als nummer een van de wereld, maar zakte na haar uitschakeling in de achtste finales van het Australian Open naar de derde plaats op de WTA-ranking. Vorig jaar was Halep runner-up in Melbourne. Enkele maanden later bracht ze met Roland-Garros een eerste Grand Slam op haar palmares. In november brak ze met haar Australische coach Darren Cahill. Tijdens het Australian Open werd Van Cleemput al met Halep opgemerkt, maar van een officiële samenwerking was nog geen sprake. Die start volgende week op het WTA-toernooi van Doha (916.131 dollar). Dit weekend treedt Halep met Roemenië nog in de Fed Cup aan.

Van Cleemput was sinds 2014 de trainer van David Goffin. Die samenwerking werd na de uitschakeling van de Belgische nummer een op het Australian Open stopgezet. Voordien begeleidde de Henegouwer onder meer Olivier Rochus en Steve Darcis.

Halep werkte al eerder met een Belgische trainer. Het volledige seizoen 2014 werkte ze af met Wim Fissette aan haar zijde.

bron: Belga