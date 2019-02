Steve Darcis verliest in eerste ronde

Steve Darcis (ATP 311) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde op het ATP-toernooi in het Franse Montpellier (hard/524.340 euro). De 34-jarige Luikenaar verloor in twee korte sets van de 23-jarige Fransman Antoine Hong (ATP 150), een qualifier. Het werd 6-1 en 6-2 na 1 uur en 2 minuten tennis.

Darcis hoefde dankzij een beschermde ranking geen kwalificaties te spelen.







David Goffin (ATP 21) is de tweede Belg op de hoofdtabel. Als tweede reekshoofd is hij vrij in de openingsronde. Zijn eerste tegenstander wordt de Serviër Filip Krajinovic (ATP 72) of de Franse qualifier Nicolas Mahut (ATP 195).

Goffin en Darcis vormen in het Open Sud de France een duo in het dubbelspel. Zij spelen later vandaag/dinsdag in de eerste ronde (achtste finales) tegen de Pool Marcin Matkowski en de Oostenrijker Philipp Oswald.

Bron: Belga