Sneldiensten De Lijn vanuit Antwerpen en Brussel naar Limburg rijden deels wel

Negen op de tien busritten van De Lijn worden vandaag niet uitgevoerd in Limburg. Op de snellijnen vanuit Antwerpen en Brussel naar Limburg is er wel een beperkt aanbod. Door een actie van de drie vakbonden blijft de dienstverlening van De Lijn in Limburg zwaar verstoord voor de rest van de dag. Zo’n 90 procent van de chauffeurs is niet uitgereden, onder wie heel wat chauffeurs van onderaannemers. Drie van de vier sneldiensten vanuit Brussel rijden deze namiddag wel, terwijl vanuit Antwerpen een van de twee sneldiensten rijdt.

Snelbus 68 (Antwerpen-Bocholt) vertrekt om 16.22 uur aan de Rooseveltplaats. De snelbus van 17.24 uur rijdt niet. Vanuit Brussel gaat het om drie ritten op lijn 178 (Brussel-Maaseik). De vertrekken zijn om 16.00 uur (Evere Bordet-Maaseik), 16.01 uur (Schaarbeek VRT-Houthalen Park and Ride) en 17.05 uur (Evere Bordet-Maaseik).







Door de staking is er ook hinder mogelijk op enkele lijnen naar de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Het gaat om de lijnen van Sint-Truiden naar Landen, van Aarschot, Beringen en Hasselt naar Diest, en vanuit Pelt naar Lommel en verder naar Mol en Geel.

Op verstoring.delijn.be vinden reizigers de lijst met niet-gereden ritten en een attest voor de school of het werk.

bron: Belga