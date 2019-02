Shiffrin verovert goud in Super-G, afscheidnemende Vonn crasht

Op de eerste dag van de wereldkampioenschappen alpijnse ski in het Zweedse Are heeft de Amerikaanse Mikaela Shiffrin vandaag goud gepakt in de Super-G voor vrouwen. Shiffrin, de favoriete, haalde het in 1:04.89 voor de Italiaanse Sofia Goggia. Die strandde op amper twee honderdsten. Het brons, op vijf honderdsten van Shiffrin, ging naar de Zwitserse Corinne Suter.

Voor de 23-jarige Shiffrin is het haar vierde wereldtitel. Zowel in 2013, 2015 als 2017 pakte ze goud in de slalom. De Amerikaanse heeft ook twee olympische titels op haar erelijst (slalom in 2014 en reuzenslalom in 2018), 56 wereldbekerzeges (dertien dit seizoen, waaronder drie Super-G’s) en won de voorbije twee jaar de algemene wereldbeker.







Shiffrin volgt als wereldkampioene Super-G de Oostenrijkse Nicole Schmidhofer op. Die veroverde in 2017 in het Zwitserse Sankt Moritz goud maar raakte dinsdag niet in de top tien.

De Amerikaanse vedette Lindsey Vonn kwam in haar voorlaatste wedstrijd spectaculair ten val nadat ze bij een poortje het evenwicht verloor. Ze kon daarna wel naar de finish skiën. De wereldkampioene Super-G van 2009, die vorige week aankondigde na het WK te stoppen, komt zondag (10 februari) nog in actie in de afdaling.

Morgen werken de mannen hun WK Super-G af.

Bron: Belga