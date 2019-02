Rusland houdt vredesgesprekken met taliban

Rusland start vandaag in Moskou met Afghaanse vredesgesprekken met vertegenwoordigers van politieke partijen en van de taliban. Dat heeft het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld. De gesprekken zullen twee dagen duren, en zijn bedoeld om een “brede interne Afghaanse basis te vormen om een vredesproces te lanceren”, aldus het ministerie in een mededeling.

De Afghaanse regering die in 2001 werd opgericht na de Amerikaanse invasie is in conflict met de taliban. Rusland beschouwt de taliban als een terroristische organisatie, maar beweerd wordt dat het denkt dat de beweging Islamitische Staat kan helpen verslaan. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov ontkent die beweringen echter.







Ook de Verenigde Staten voeren vredesgesprekken met de taliban. Ruim een week geleden kondigden ze aan dat een akkoord in de maak is over een wapenstilstand en de terugtrekking van buitenlandse troepen uit Afghanistan.

bron: Belga