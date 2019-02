Paus heeft brief van Maduro ontvangen

Paus Franciscus heeft bevestigd dat hij de brief die de Venezolaanse president Nicolás Maduro hem had gestuurd, heeft ontvangen. “Maar nog niet gelezen”, zei de kerkvorst vandaag op de terugvlucht van Abu Dhabi naar Rome. “Ik zal de brief openen en dan zien wat we kunnen doen”. In principe is het Vaticaan bereid om te helpen en te bemiddelen in de crisis. Er zijn in de diplomatie echter vele “kleine stapjes” nodig, en de laatste stap is bemiddeling. En daartoe moeten altijd beide partijen bereid zijn, aldus de paus.

Maduro had in een interview gezegd dat hij de paus een brief had geschreven. “Ik heb de paus gevraagd zijn best te doen, (en) zijn wil om ons te helpen op het pad van de dialoog”.







In de machtsstrijd in Venezuela had parlementsvoorzitter en oppositieleider Juan Guaidó een tweetal weken geleden zichzelf uitgeroepen tot interim-president en daarmee staatshoofd Maduro openlijk uitgedaagd.

bron: Belga