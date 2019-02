Mourinho krijgt gevangenisstraf van één jaar en boete wegens fiscale fraude

Een gevangenisstraf van één jaar, die hij niet moet uitzitten, en een boete van 182.500 euro. Die sanctie heeft José Mourinho aanvaard omdat hij zich in Spanje schuldig heeft gemaakt aan fiscale fraude. Het akkoord met justitie raakte vandaag bekend. De Portugees werd vervolgd omdat hij in 2011 en 2012 als coach van Real Madrid inkomsten uit portretrechten verborgen had gehouden voor de Spaanse fiscus, die ongeveer 3,3 miljoen euro misliep. Mourinho zal bovenop de boete dat bedrag moeten terugbetalen. In juli maakte hij al 462.000 euro over.

De gevangenisstraf zal Mourinho niet moeten uitzitten. Wie in Spanje nog geen eerdere veroordeling opliep, hoeft bij gevangenisstraffen tot 2 jaar niet achter de tralies.







De ‘Special One’ zit zonder club sinds hij medio december afscheid nam van Manchester United. Van 2010 tot 2013 stond hij aan het roer bij Real Madrid.

Verschillende voetbalsterren botsten al met de Spaanse fiscus. Twee weken geleden kreeg Cristiano Ronaldo een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van ongeveer 3,2 miljoen euro vanwege belastingfraude. In totaal kostte die zaak de Portugees 18,8 miljoen euro.

bron: Belga