May erkent dat heropening echtscheidingsakkoord “echte angsten” losmaakt op Ierse eiland

In een toespraak in het Noord-Ierse Belfast heeft de Britse premier Theresa May vandaag erkend dat een heropening van de onderhandelingen over het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie “echte angsten” kan losmaken op het Ierse eiland. Maar haar engagement om de grens tussen Noord-Ierland en Ierland open te houden is “onwrikbaar”, voegde ze toe. “Ik weet dat het vooruitzicht van veranderingen aan de backstop en het heropenen van het terugtrekkingsakkoord echte angsten losmaakt in Noord-Ierland en Ierland, want het is hier dat de gevolgen het meest gevoeld zullen worden, wat er ook wordt beslist”, zo verklaarde May voor een publiek van zakenlui.

De backstop moet verzekeren dat de grens tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland te allen tijde open blijft. May moet echter op zoek naar een alternatieve oplossing. De conservatieve premier is daartoe gedwongen door een meerderheid in het Britse parlement, die het echtscheidingsakkoord dat ze had gesloten met de Europese Unie heeft afgewezen uit onvrede met de backstop.







“Ik kan een akkoord enkel door het parlement loodsen indien er juridisch bindende wijzigingen aan de backstop worden aangebracht”, erkende May. Ze verzekerde haar toehoorders in Belfast echter dat haar engagement voor een open grens “onwrikbaar” blijft, en dat er na de brexit geen harde grens met fysieke infrastructuur en controles zal ontstaan.

May trekt donderdag naar Brussel om mogelijke oplossingen aan te kaarten bij Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Europees president Donald Tusk. Ze ontmoet wellicht ook Guy Verhofstadt en andere vertegenwoordigers van het Europees Parlement. Net als de Ierse regering beklemtonen ze echter dat het echtscheidingsakkoord niet heropend kan worden, en dat Londen tot dusver geen werkbaar alternatief voor de backstop heeft gepresenteerd.

De backstop bepaalt dat het Verenigd Koninkrijk in een douanegemeenschap met de Europese Unie blijft, en dat Noord-Ierland een deel van de regels van de Europese eenheidsmarkt blijft volgen, tot beide partijen het eens zijn over een alternatief dat een harde grens kan vermijden. Conservatieve brexiteers vrezen zo echter voor eeuwig opgesloten te zitten in een douane-unie, en Noord-Ierse unionisten verwerpen elke aparte behandeling van hun provincie binnen het VK. Als het echter tot een brexit zonder akkoord met de EU komt, precies omdat de backstop voor de Britten onverteerbaar is, zullen nieuwe grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland evengoed onvermijdelijk zijn.

bron: Belga