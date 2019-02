Groen wil één grote lage-emissiezone in Vlaanderen

Vlaanderen moet één grote lage-emissiezone (LEZ) worden, stelt Groen voor in De Morgen. Tegen 2030 zouden er in heel Vlaanderen geen dieselwagens meer mogen rondrijden, vanaf 2035 willen de groenen ook benzinewagens bannen. Om de klimaatopwarming aan te pakken, legt Europa zijn lidstaten op dat er tegen 2050 geen wagens op fossiele brandstoffen meer mogen rondrijden. Tegen 2035 moet de verkoop van die wagens volledig verboden worden. Vlaanderen engageert zich om het aantal nieuwe auto’s op fossiele brandstoffen te halveren tegen 2030.

Groen vindt dat dat ambitieuzer moet, en wil van Vlaanderen één grote lage-emissiezone (LEZ) maken. Zo’n zone is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen niet binnen mogen omdat ze te vervuilend zijn. Vandaag bestaan LEZ’s al in Antwerpen en in het Brussels Gewest. De komende jaren volgen ook Gent en Mechelen. “Maar niet alleen mensen in de stad hebben recht op propere lucht”, zegt Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman.







Omdat elektrische wagens nu voor de modale Vlaming nog niet betaalbaar zijn, wil Groen ook flankerende sociale maatregelen voorzien. Denk aan subsidies voor elektrische deelwagens en sloop- en bouwpremies voor mensen die hun vervuilende auto wegdoen of laten ombouwen. “Het is belangrijk dat we iedereen meekrijgen in de transitie”, zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska, die momenteel niet kan inschatten hoeveel de algemene LEZ en de flankerende maatregelen zullen kosten.

bron: Belga