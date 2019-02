Op een kantoor van Argenta in Bree is vandaag een plofkraak gepleegd. Dat heeft VTM Nieuws gemeld en de informatie wordt bevestigd door de woordvoerster van Argenta. De dieven konden geen buit maken, maar er is wel materiële schade. “Ontmijningsdienst DOVO is momenteel ter plaatse. Het filiaal zal gesloten blijven vandaag”, aldus woordvoerster Christine Vermylen.

bron: Belga