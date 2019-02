Evacuatie rondom Argenta-kantoor opgeheven na verwijdering springstof

De omgeving in een perimeter van honderd meter rondom het Argenta-bankkantoor in Bree is weer vrijgegeven. Dat heeft de stad Bree vandaag rond 13.15 uur bekendgemaakt. Drie onbekenden hadden aan de geldautomaat een nog niet ontplofte springstof achtergelaten. De ontmijningsdienst van het leger, DOVO, heeft de springstof verwijderd en afgevoerd om die elders onschadelijk te maken. De bewoners die geëvacueerd waren, kunnen naar huis. Vanochtend rond 4 uur werden bewoners in de buurt van de Witte Torenwal opgeschrikt door een luide knal. Drie gemaskerde personen hadden de geldautomaat van Argenta met explosieven opgeblazen. De drie moesten nadien te voet wegvluchten, omdat hun donkergrijze auto, een Audi RS6 Avant met Nederlands kenteken, niet meer rijvaardig was. Door de impact van de ontploffing waren de airbags geactiveerd waardoor de wagen blokkeerde. De politie van de zone CARMA stelde een veiligheidszone in, zodat alle bevoegde diensten hun vaststellingen konden doen. DOVO trof nog een actieve springstof aan. Rond 10 uur werd beslist om de omgeving in een straal van honderd meter te ontruimen.

De sociale diensten van de politie en de stad Bree vingen mensen op in de kapel van het stadhuis. De evacuatie verliep zonder problemen. DOVO heeft rond 13 uur de springstoffen afgevoerd en gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Omwonenden die door de plofkraak schade hebben aan hun woning of voertuig kunnen bij de politie van de zone CARMA aangifte doen en hun verzekeringsagent contacteren.







bron: Belga